شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن جلوي ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحاتمي والان نبدء بالتفاصيل
ودعا سموه عقب أدائه صلاة الميت على شهيد الواجب أمس، الله -عز وجل- أن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جهتهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف والعز والكرامة، سائلين الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.
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