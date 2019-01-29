شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن جلوي ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحاتمي والان نبدء بالتفاصيل

نقل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو محافظ جدة، وسمو نائب أمير المنطقة، إلى ذوي شهيد الواجب أحمد بركات حامد الحاتمي، الذي استشهد أثناء أداء مهامه دفاعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.

ودعا سموه عقب أدائه صلاة الميت على شهيد الواجب أمس، الله -عز وجل- أن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جهتهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف والعز والكرامة، سائلين الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.