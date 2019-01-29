شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يوجه بتهيئة النزلاء ليكونوا أعضاء فاعلين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير عام سجون المملكة اللواء محمد الأسمري، يرافقه مدير سجون المنطقة الشرقية العقيد عبدالله النفجان وعدد من منسوبي المديرية.

واطلع سموه على خطط وبرامج مديرية السجون بالمملكة والمنطقة الشرقية التي تقدم للنزلاء، بالإضافة إلى الشراكات الاجتماعية مع القطاعات الحكومية والخاصة.

ووجه سموه بأهمية العمل بجودة عالية على تنفيذ خطط وبرامج المديرية، وتهيئة وتنمية النزلاء ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

من جانبه، قدم اللواء الأسمري شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله، داعيا الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان في بلادنا، وأن يحفظ قادتنا والشعب من كل سوء.