شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان كسوة الشتاء لـ 695 أسرة سورية في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري لتخفيف معاناته في جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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