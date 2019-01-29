شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان كسوة الشتاء لـ 695 أسرة سورية في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء على اللاجئين السوريين بمحافظة الزرقاء في الأردن، وتضمنت البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية وبطانيات الأطفال، واستفاد منها 695 أسرة سورية لاجئة بواقع 3,799 فردًا، كما جرى تأمين ما يحتاجونه من ملابس شتوية تقيهم برودة الطقس خصوصًا في منطقة بلاد الشام التي تشتهر بتدني درجات الحرارة فيها خلال فصل الشتاء.

وتأتي المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري لتخفيف معاناته في جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.