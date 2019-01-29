شكرا لقرائتكم خبر عن 44 طن سلال غذائية من مركز الملك سلمان لنازحي "جعولة" والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الاول 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو جرام للنازحين من محافظة الحديدة إلى منطقة جعولة في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، يستفيد منها 3,600 فرد، وذلك ضمن إجمالي المخصص لنازحي الحديدة والبالغ 15 ألف سلة غذائية. وتأتي المساعدات ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتخفيف معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.



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