شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان مساعدات "ايوائية" للأسر الأكثر احتياجًا في عرسال والان نبدء بالتفاصيل

واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز أمس توزيع 1,184 سلة غذائية، تزن 87 طنًا و616 كيلو جراماً، و2,368 بطانية للأسر السورية اللاجئة والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية.

وتاتي مشاركة فرق المركز التطوعية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م, التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.