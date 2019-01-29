شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مدرب ومدربة للأمن والسلامة والإنقاذ بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الحربي خلال حفل تخريج 47 متدربا من برنامج «دافع» للأمن والسلامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بحضور عميد خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة الدكتورة نجاح القرعاوي ووكيل العمادة الدكتور يوسف الراشد: إن الوزارة أقامت شراكات تدريب مع جهات حكومية وخاصة بهدف توسيع دائرة الاهتمام بالأمن والسلامة في المدارس، فكانت اتفاقات مع الشركة السعودية للكهرباء والدفاع المدني وجامعة الأمير سطام وغيرها.
وأشار إلى أن مبادرات الوزارة تنطلق من مبادرة التحول الوطني التي ركزت على 3 برامج مهمة هي أولا التوعية والتثقيف والتدريب لقادة المدارس والمعلمين، وثانيا توفير الحراسات الأمنية وثالثا توفير مستلزمات الأمن والسلامة.
بدوره أشار وكيل عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة الدكتور يوسف الراشد إلى أن برنامج دافع الذي انطلق من الجامعة يفخر بشراكته مع وزارة التعليم والتي حققت نتائج إيجابية في طريق جعل مفهوم مواجهة الكوارث وحسن التعامل مع الطوارئ أمرا واقعا، لافتا إلى أن هذه الشراكة أسهمت في تخريج 1250 متدربا ومتدربة كدروع في خدمة الوطن من خلال 50 دورة تدريبية أقيمت بالتعاون مع شركة تطوير.
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