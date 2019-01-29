شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يؤكد ضرورة التعاون مع «السلامة والإطفاء» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء، صباح أمس، بمكتب سموه بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د. عبدالرحمن العرفج وأعضاء مجلس الإدارة. وأكد سموه خلال اللقاء على ضرورة تفعيل شركات القطاع الحكومي والخاص للتعاون مع الجمعية فيما يخدم مبادرات الجمعية وخاصة أعمال السلامة. فيما قدم د. العرفج نبذه مختصرة عن أهداف واستراتيجية الجمعية، وقام نائب رئيس الجمعية العقيد د. عمار المغربي بعرض موجز لإنجازات الجمعية للعام الماضي 1439هـ وما تضمنته من مبادرات ومشاريع قامت بها الجمعية من توقيع اتفاقيات مع هيئات ووزارات مختلفة مثل (وزارة التعليم، هيئة الرياضة، وزارة الداخلية، الهيئة السعودية للمهندسين، وغيرها) بالإضافة إلى إقامة المنتدى السعودي الأول لأعمال التطوع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية. وفي ختام اللقاء دشن سمو أمير المنطقة الشرقية موقع الجمعية الإلكتروني www.sasf.info.



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