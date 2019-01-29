شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعا من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض أمس، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه -رعاه الله-.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير د. سعود بن سلمان بن محمد، والأمير د. تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير د. بندر بن سلمان بن محمد، والأمير د. نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير فيصل بن بندر بن ثنيان، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير طلال بن بندر بن ثنيان، والأمير بندر بن خالد بن بدر، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير سعود بن خالد بن مشاري، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فهد بن بندر، والأمير نواف بن سعد بن سعود، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير فهد بن بندر بن ثنيان، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الأمراء.