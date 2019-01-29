شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: تأمين المسكن المناسب لليتيم يحقق استقراره والان نبدء بالتفاصيل

سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس مفاتيح المنازل لخمسة من المستفيدين والمستفيدات من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية «إخاء» خلال استقبال سموه منسوبي المؤسسة.

وبارك سموه للمستفيدين والمستفيدات من المنازل، مؤكداً أن تأمين المسكن المناسب يحقق الاستقرار الاجتماعي والحياتي لليتيم.

وشدد سموه على أهمية الاهتمام ببناء شخصية اليتيم وتقديم البرامج التنموية التي تعزز دوره في المجتمع وتمكنه من الالتحاق بالفرص الوظيفية المناسبة لتأمين واستقرار حياته المستقبلية.

واستعرض سموه خلال اللقاء البرامج والفعاليات التي تنفذها المؤسسة لرعاية الأيتام بعد انتهاء مدة إقامتهم بالدور والمؤسسات الاجتماعية وتوفير الرعاية والاهتمام والمتطلبات الأساسية التي تحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم.

وفي ختام الاستقبال قدم سموه الشكر للداعمين للمؤسسة من رجال الأعمال في المنطقة الذين ساهموا في دعم تنفيذ البرامج والفعاليات، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يجزل للداعمين الأجر والمثوبة ويجزيهم عن ما قدموه للأيتام خير الجزاء.

من جهته قدم نائب رئيس مجلس الإدارة د. عبدالعزيز العمري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بأبنائه الأيتام وتوجيهاته السديدة ومتابعته أنشطة وفعاليات المؤسسة في المنطقة.