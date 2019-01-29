شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستعرض برامج وأنشطة «إخاء» والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد سموه بما تقدمه المؤسسة من برامج وفعاليات للأيتام تسهم جميعها بإذن الله في الاهتمام باليتيم، مؤكدا سموه على أهمية الشراكات مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ البرامج التطويرية للأيتام وصقل مهاراتهم وتأمين الفرص الوظيفية المناسبة لهم.
من جهته، قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز العمري شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديدة لأنشطة وفعاليات المؤسسة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية يستعرض برامج وأنشطة «إخاء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.