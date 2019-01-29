شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستعرض برامج وأنشطة «إخاء» والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، على برامج وأنشطة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية «إخاء»، خلال استقبال سموه لمنسوبي المؤسسة في مكتبه بديوان الإمارة أمس.

وأشاد سموه بما تقدمه المؤسسة من برامج وفعاليات للأيتام تسهم جميعها بإذن الله في الاهتمام باليتيم، مؤكدا سموه على أهمية الشراكات مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ البرامج التطويرية للأيتام وصقل مهاراتهم وتأمين الفرص الوظيفية المناسبة لهم.

من جهته، قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز العمري شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديدة لأنشطة وفعاليات المؤسسة.