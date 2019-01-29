شكرا لقرائتكم خبر عن إمام ومؤذن المسجد الحرام يحذران من الأفكار المضللة والان نبدء بالتفاصيل
ودعوا خلال ديوانية نظمتها إدارة تعليم صبيا أمس إلى الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وكتاب الله الكريم، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومواجهة الأفكار المضللة والدعوات الباطلة التي يروج لها أعداء الوطن والإسلام من أصحاب الأفكار الهدامة، والمؤامرات الدنيئة الذين يريدون الشر ببلاد الحرمين.
من جهة أخرى استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس في مكتبه بالإمارة، د. الدوسري والشيخ خوجه اللذين يزوران المنطقة للمشاركة في ديوانية تعليم صبيا ضمن مبادرة وطني وجه أبيض «مجتمع آمن».
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