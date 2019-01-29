شكرا لقرائتكم خبر عن إمام ومؤذن المسجد الحرام يحذران من الأفكار المضللة والان نبدء بالتفاصيل

أكد إمام المسجد الحرام د. ياسر بن راشد الدوسري والمؤذن بالمسجد الحرام أحمد بن يونس خوجة، أهمية غرس حب الوطن والدفاع عن الدين الإسلامي ووطن الحرمين الشريفين، وأشارا إلى أن ما تعيشه بلادنا من نعمة الأمن والأمان والعيش الرغيد، يعود أولا إلى فضل الله، ثم تطبيق بلادنا للشريعة الإسلامية في كافة شؤون الحياة؛ مما جعل الحاقدين يكيدون لنا المكائد.

ودعوا خلال ديوانية نظمتها إدارة تعليم صبيا أمس إلى الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وكتاب الله الكريم، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومواجهة الأفكار المضللة والدعوات الباطلة التي يروج لها أعداء الوطن والإسلام من أصحاب الأفكار الهدامة، والمؤامرات الدنيئة الذين يريدون الشر ببلاد الحرمين.

من جهة أخرى استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس في مكتبه بالإمارة، د. الدوسري والشيخ خوجه اللذين يزوران المنطقة للمشاركة في ديوانية تعليم صبيا ضمن مبادرة وطني وجه أبيض «مجتمع آمن».