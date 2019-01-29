شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلع على خطط مديرية السجون والان نبدء بالتفاصيل
واطلع سموه على الخطط الإستراتيجية والبرامج التي تنفذها المديرية، مقدما سموه الشكر لهم على ما يقدمونه من جهود لخدمة دينهم ووطنهم، ومؤكدا على أهمية تنفيذ المبادرات وتفعيل الشراكات مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة النزيل وتقديم البرامج المفيدة له.
من جانبه، قدم اللواء الأسمري شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة التي ستكون بإذن الله محل الاهتمام.
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