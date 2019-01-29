شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلع على خطط مديرية السجون والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير عام سجون المملكة اللواء محمد الأسمري، يرافقه مدير سجون المنطقة الشرقية العقيد عبدالله النفجان وعدد من منسوبي المديرية.

واطلع سموه على الخطط الإستراتيجية والبرامج التي تنفذها المديرية، مقدما سموه الشكر لهم على ما يقدمونه من جهود لخدمة دينهم ووطنهم، ومؤكدا على أهمية تنفيذ المبادرات وتفعيل الشراكات مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة النزيل وتقديم البرامج المفيدة له.

من جانبه، قدم اللواء الأسمري شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة التي ستكون بإذن الله محل الاهتمام.