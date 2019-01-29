شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يستقبل سفير الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، بمقر الإمارة في جدة ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، شخبوط بن نهيان آل نهيان. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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