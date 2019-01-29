شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون يجمع بلدي الشرقية وجدة والان نبدء بالتفاصيل
من جهته بين رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله المحمدي الدور الكبير من لقاء المواطنين الدوري والذي ينتج عنه تبادل للآراء والأفكار، فيما تحدث عن الرؤية المستقبلية لتحقيق دور المجلس والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك تمثيل المواطنين في العمل البلدي وسماع صوتهم.
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