شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون يجمع بلدي الشرقية وجدة والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري على أهمية التعاون وتبادل الآراء والأفكار بين المجالس البلدية على مستوى المملكة والتي لها الدور الفعال في دفع عجلة التطوير والتحديث في أداء المجالس، جاء ذلك عقب زيارة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية للمجلس البلدي بجدة بهدف تبادل الخبرات، مشيرا إلى أن المجلس البلدي بجدة يمتلك خبرة خاصة في المجال المجتمعي ودور المجلس في تحقيق صوت المواطن، وطرق جذب المستثمرين وآلياته.

من جهته بين رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله المحمدي الدور الكبير من لقاء المواطنين الدوري والذي ينتج عنه تبادل للآراء والأفكار، فيما تحدث عن الرؤية المستقبلية لتحقيق دور المجلس والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك تمثيل المواطنين في العمل البلدي وسماع صوتهم.