شكرا لقرائتكم خبر عن زاوية الراصد والان نبدء بالتفاصيل

شارع ابن الجوزي في مدينة عمال الدمام، تعاني أرصفته من الإهمال، وعدم وضع اللوحات المرورية لتنظيم السير، والمطبات اللازمة لفسح المجال للعابرين. (تصوير: مرتضى بوخمسين)



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