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وإنقاذ أب وابنته حاصرتهما السيول بالمدينة

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تدخلت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة لإنقاذ مواطن وابنته حاصرت السيول سيارتهما على طريق ينبع - العيص، وكانت إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة قد تلقت عشرات البلاغات لاحتجاز أفراد ومركبات، وحدوث التماسات كهربائية وتجمعات للمياه ودخولها المنازل إثر الأمطار التي هطلت بغزارة في وقت مبكر على المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العقيد خالد الجهني اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني، مشددا على الانتشار الواسع لدوريات السلامة قرب الأودية والمناطق الخطرة حرصا على سلامة قائدي المركبات.


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