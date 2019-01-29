شكرا لقرائتكم خبر عن وإنقاذ أب وابنته حاصرتهما السيول بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العقيد خالد الجهني اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني، مشددا على الانتشار الواسع لدوريات السلامة قرب الأودية والمناطق الخطرة حرصا على سلامة قائدي المركبات.
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