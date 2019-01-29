شكرا لقرائتكم المطيري يكشف لـ”المواطن” سر الرقية العجيبة لمن يعاني من التأتأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ‏أكد إمام مسجد عائشة رضي الله عنها، وعضو مركز الدعوة والإرشاد، والمؤلف الإسلامي عايض المطيري ، في تصريحات خاصة لصحيفة “متابعات الخليج 365” أن الأطفال الذين عندهم مشاكل في النطق، ‏أو تأتأة وتأخر فيه ، يُنصح برقيتهم بسورة ‏الفاتحة ٧ مرات ‏والمعوذتين وترديد قول الله تعالي

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