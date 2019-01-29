شكرا لقرائتكم محاولة تسلل فاشلة تنتهي بمقتل 5 من ميليشيا الحوثي بصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - لقي ما لا يقل عن 5 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، مساء أمس، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا، التسلل باتجاه مواقع شمالي مركز المديرية، وأن قوات الجيش اليمني تمكنت من إحباط محاولة الميليشيا، وإجبارها على التراجع، بعد مصرع أكثر من 5 انقلابيين، وجرح أخرين.

في ذات السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى عربات الميليشيا، قرب جبل شيحاط؛ مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان على متنها.



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