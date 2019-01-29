شكرا لقرائتكم وزير الإسكان يرد على المتضررين من الصندوق العقاري.. وهذا وعده للمواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، على المتضررين من الصندوق العقاري وقال: إن الوزارة خدمت عددًا كبيرًا منهم، والمتاح الآن هو تحويلهم للمؤسسات المالية.

وأضاف الحقيل في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن مديونية صندوق التمويل العقاري 150 مليار ريال، ولم يعد بإمكانه إقراض المزيد، وتحويل الناس للبنوك ليس هروبًا من المشكلة، بل إيجاد حل للمواطن.

وتابع: “تعاقدنا مع 70 مطورًا من القطاع الخاص، 50 منهم بدؤوا العمل على مشاريع في أكثر من منطقة سعودية، وأكثر من 25 مشروعًا سوف يتم تسليمها في 2019”.

ووعد وزير الإسكان بقوله: “في 2020 سأرفع نسبة تملك السعوديين من المنازل إلى 60%”.



مختارات حساب متابعات الخليج 365 يوضح المقصود بالراتب الشهري وعلاقته بالعلاوة



فيديو.. أمطار غزيرة على المسجد النبوي فجر اليوم مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.