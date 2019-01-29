شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان معزيا رئيس الفلبين: ندين بشدة هجومي الكنيسة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي عزاء ومواساة لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، ورئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوترتي، إثر أنباء انهيار سد جنوب شرق البرازيل وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، والهجومين اللذين وقعا على كنيسة في جنوب الفلبين وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.
وأعرب الملك سلمان باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أحر التعازي وصادق المواساة للرئيسين البرازيلي والفلبيني وشعبي البلدين وأسر المتوفين، في مصابهم، راجياً عودة المفقودين في انهيار السد سالمين، مؤكداً إدانته بشدة العمل الإجرامي المشين في الفلبين، مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
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