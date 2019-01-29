شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقيتي عزاء للرئيسين بولسونارو ودوترتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقيتي عزاء ومواساة لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، ورئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوترتي، إثر أنباء انهيار سد جنوب شرق البرازيل وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، والهجومين اللذين وقعا على كنيسة في جنوب الفلبين وما نتج عنهما من وفيات وإصابات. وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أحر التعازي وصادق المواساة للرئيسين بولسونارو ودوترتي وأسر المتوفين وشعبي البلدين الصديقين، راجياً عودة المفقودين في انهيار السد سالمين، فيما أدان ندد واستنكر العمل الإرهابي في الفلبين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.



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