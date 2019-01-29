شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار جدة ورابغ: انقطاع التيار بـ 8 أحياء وتحرير محتجزين في «مسر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

عاشت محافظتا جدة ورابغ صباح أمس (الإثنين) حالة مطرية متنوعة بين الخفيفة والمتوسطة، وتركز الهطول على أبحر، والرحيلي، وذهبان، وبعض الأحياء وسط وجنوب العروس وشرقها، وتزامن مع الأمطار انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عدة. فيما أبلغ المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الأمطار المسجلة جاءت خفيفة على محافظات الجموم، والكامل، وخليص، وما زالت الحالة مستمرة على العاصمة المقدسة، ومحافظة جدة، ومراكز ذهبان، وعسفان، وأبحر امتدادا إلى الشعيبة، ومحافظة رابغ، ومستورة، وثول، وخليص، والأجزاء المجاورة لها، فيما تعرضت محافظة رنية الخرمة، وتربة، والمويه، والأجزاء المجاورة لها إلى نشاط في الرياح السطحية، ما أدى إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتابع المتحدث في الدفاع المدني، أنه وفقا للحالة الجوية نفذت في المحافظات التي وقعت تحت تأثير الحالة الجوية خطة الأمطار، وعلى ضوئها تم تحريك فرق المهمات الخاصة بتقلبات الطقس والحالات المطرية إلى مواقعها المحددة مسبقا، وما زالت الفرق في الميدان لحين وصول بلاغ عن الحالة.

وأضاف، أن الحالة الجوية أثمرت عن جريان السيل في مجراه الطبيعي بوادي الريان وبقرية حجر بمحافظة رابغ، كما ورد بلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي على أحياء بريمان، والقوزين، والقرينية، والأجواد، والحرازات، والمحاميد وأم السلم، وكذلك مركز حجر بمحافظة رابغ، فيما لم تسجل أي بلاغات ذات تداعيات سالبة. كما شهدت قرية مسر -شمالي محافظة خليص- احتجاز ثلاثة مواطنين داخل سيل، وتم تحرير اثنين بواسطة المواطنين قبل وصول فرق الإنقاذ للموقع، وتم إخراج الشخص الثالث بواسطة فرقة الإنقاذ وجميعهم بصحة جيدة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني: «ما زالت الحالة الجوية مستمرة على منطقة مكة المكرمة».

وفيما أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تركي الذيب عدم تأثر حركة الملاحة الجوية بالحالات المناخية التي شهدتها جدة، مشيرا إلى أن الرؤية تسمح بإقلاع وهبوط الطائرات، نشرت إدارة المطار عبر حسابها في «تويتر» تغريدة من 35 كلمة، دعت فيها المسافرين في حال تسببت الحالة المناخية المستمرة على جدة في تأخير إقلاع ووصول بعض الرحلات؛ للتواصل مع شركات الطيران؛ للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير.

ولم تؤثر الأمطار التي شهدتها عروس البحر الأحمر على حركة الملاحة البحرية والسفن.