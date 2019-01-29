شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل وسعود يتفقدان الأحياء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

لم يكتفِ أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، بتوجيه الجهات المختصة، ومتابعة كافة التفاصيل للأحياء المتضررة من تداعيات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة أمس، بل حرصا على الوقوف ميدانياً على بعض تلك الأضرار، إذ زارا حي طيبة السكني المجاور لجامعة طيبة، وناقشا الجهات المختصة في كيفية المعالجة وبصورة سريعة لتجاوز الموقف، وعدم تأثر السكان.

وفيما بدأت كافة الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات أمير المنطقة ونائبه، التي شملت تقديم جميع الخدمات للمتضررين من الأهالي والمقيمين، أكد الكثير من الأهالي أن هذه الجولة ليست مستغربة منهما وتجسد حرصهما على الوقوف جنباً إلى جنب مع الأهالي في مختلف المناسبات، والعمل كل ما من شأنه توفير أفضل الخدمات في المدينة المنورة.