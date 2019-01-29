شكرا لقرائتكم خبر عن غريق سوداني في «الصفراء».. وتحرير 41 محتجزاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة) سجلت بلاغات الدفاع المدني أمس في المدينة المنورة وفاة مقيم سوداني غرقا بعد سقوطه في سيل وادي الصفراء، قرب المسيجيد، بمحافظة بدر. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد خالد مبارك الجهني أن مواطنين متطوعين أجلوا جثة الغريق السوداني. وأضاف أن مراكز التحكم والتوجيه في المدينة ومحافظاتها تلقت 3 آلاف بلاغ متنوع، منها 9 بلاغات عن تماسات كهربائية، و51 احتجازا، فيما تم إنقاذ 41 شخصا، وإيواء 5 أسر بعد تضرر منازلها. وتابع المتحدث بأن فرق الدفاع المدني نشرت آلياتها وعناصرها في المواقع كافة لمتابعة الحالة المطرية ورصد السيول المنقولة.

سجلت بلاغات الدفاع المدني أمس في المدينة المنورة وفاة مقيم سوداني غرقا بعد سقوطه في سيل وادي الصفراء، قرب المسيجيد، بمحافظة بدر. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد خالد مبارك الجهني أن مواطنين متطوعين أجلوا جثة الغريق السوداني. وأضاف أن مراكز التحكم والتوجيه في المدينة ومحافظاتها تلقت 3 آلاف بلاغ متنوع، منها 9 بلاغات عن تماسات كهربائية، و51 احتجازا، فيما تم إنقاذ 41 شخصا، وإيواء 5 أسر بعد تضرر منازلها. وتابع المتحدث بأن فرق الدفاع المدني نشرت آلياتها وعناصرها في المواقع كافة لمتابعة الحالة المطرية ورصد السيول المنقولة.

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