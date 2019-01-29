مكة: 4331 طالبا وطالبة في اختبارات TIMSS

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي أمس (الاثنين)، عدداً من المدارس المنفذة للاختبار التشخيصي TIMSS لقياس تحصيل طلاب مراحل التعليم الأولى في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين نظام التعليم في المملكة والنظم التعليمية المختلفة للدول الأخرى المشاركة من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم في المملكة، ويبلغ عدد المدارس 37 مدرسة منها 22 مدرسة للبنين، تشمل 90 فصلاً و2624 طالباً و15 مدرسة للبنات، شملت 61 فصلاً و1707 طالبات. وتعد الاختبارات الدولية TIMSS أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة، بهدف قياس الاتجاهات في تحصيل الطلبة بالصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في تلك الدول.

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي أمس (الاثنين)، عدداً من المدارس المنفذة للاختبار التشخيصي TIMSS لقياس تحصيل طلاب مراحل التعليم الأولى في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين نظام التعليم في المملكة والنظم التعليمية المختلفة للدول الأخرى المشاركة من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم في المملكة، ويبلغ عدد المدارس 37 مدرسة منها 22 مدرسة للبنين، تشمل 90 فصلاً و2624 طالباً و15 مدرسة للبنات، شملت 61 فصلاً و1707 طالبات. وتعد الاختبارات الدولية TIMSS أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة، بهدف قياس الاتجاهات في تحصيل الطلبة بالصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في تلك الدول.

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