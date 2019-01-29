شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تخصص مقراً لموهوبي تعليم مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

كشف مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، عن عزم الجامعة تخصيص مقر لرعاية واحتضان موهوبي تعليم مكة المكرمة، لنقل المعرفة لهم من خلال معاهد الجامعة ومراكزها البحثية للإسهام في تهيئة جيل من الطلاب متسلح بالمهارات الأساسية ذات التخصص، بما يتواكب مع رؤية 2030، وبرامج التحول الوطني 2020.

جاء ذلك خلال توقيع بافيل أمس (الاثنين) في مكتبه، اتفاقية تعاون بين الجامعة ممثلة في كلية المجتمع وإدارة التعليم بمكة المكرمة ممثلة في إدارة الموهوبين، للإسهام في تعزيز قيم ومهارات الطلبة، وتوفير البيئة العلمية المحفزة للإبداع والابتكار.

وتهدف الاتفاقية، إلى تقديم الدعم الإشرافي والعلمي للأولمبياد العلمي، والبرامج التدريبية، والمحاضرات والندوات، والدعم المعرفي والعلمي للبرامج البحثية، والمساهمة في إنجاح يوم الممارسة العملية للطلاب والطالبات، وكذلك إشراكهم في الفعاليات والأنشطة العلمية والبحثية، وتنظيم المعارض للمشاريع والأعمال الإبداعية والابتكارية.