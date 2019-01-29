شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الافتتاح.. «سينما جدة» تغلق أبوابها الخليج 365 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

‏فيما افتُتحت أمس (الإثنين)، أول دار عرض للسينما في محافظة جدة، منعت الحراسات الأمنية محرر ومصور "الخليج 365" من الدخول، بحجة عدم قيد اسميهما لدى الجهة المنظمة.

منع "الخليج 365" من تغطية حفل الافتتاح جاء عبر «البوابة الأولى» التي شهدت انتشارا للحراسات الأمنية، طالبين من ممثل الصحيفة ومصورها مغادرة المكان، بزعم عدم وجود اسميهما ضمن المدعوين من قبل المنظمين.

ونقلت عدسات المغردين عبر «تويتر» فوضى في تنظيم الحفل الذي أقيم بمركز «ردسي مول»، وتخللتها مجموعة من الفقرات المتنوعة، إضافة إلى عرض أفلام.

وتضم دار العرض 12 صالة عرض، مقسمة لـ3 فئات «نموذجية، ذهبية، وصالة للأطفال»، مع تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، ويصل العدد الإجمالي للمقاعد لـ1472 مقعدًا، وزودت الصالات بأحدث شاشات العرض العالمية «IMAX» و«4DX» وهي الأحدت في عروض السينما. واقتصر الحفل على الحضور الرسمي والمدعوين من قبل الشركة المنظمة.

وستفتح دار العرض اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) أمام الجماهير، وسيتم عرض عدة أفلام عالمية (ذهبية، وأطفال، وعادية) وتخضع أسعار التذاكر للأنظمة والقوانين الصادرة من الهيئات المختصة.