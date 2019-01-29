«الأعمال الأسرية»: توظيف 2268 شابا وفتاة عبر 52 شراكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الحفلة السنوية لجمعية أعمال للتنمية الأسرية، التي ستنطلق غدا (الأربعاء)، بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في فندق الفيصلية بالرياض. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز: «الجمعية تسعى للعمل وفقا لما تضمنته الرؤية الطموحة للمملكة 2030، التي دعت إلى دعم الشباب والفتيات وتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، واستطاعت خلال الفترة القليلة الماضية أن تحقق عددا من المنجزات على مستوى التدريب والتأهيل والتوظيف، فضلا عن الشراكات والاتفاقات، ففي مجال التدريب المهني المنتهي بالتوظيف عقدت الجمعية أكثر من 52 شراكة مع جهات التوظيف في مختلف القطاعات، أسفرت عن توظيف أكثر من 2268 شابا وفتاة، وأقامت مئات الدورات التدريبية لتأهيل المستفيدين إلى سوق العمل». ونوه الأمير فيصل بن عبدالرحمن بالإنجازات التي حققتها الجمعية خلال السنوات الماضية على مستوى التدريب والتأهيل والتوظيف والشراكات المتعددة، التي تبرهن الهمة العالية التي يتميز بها الشباب السعودي وقدرته على صناعة مستقبل واعد يليق بتطلعات قيادتنا الرشيدة.

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الحفلة السنوية لجمعية أعمال للتنمية الأسرية، التي ستنطلق غدا (الأربعاء)، بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في فندق الفيصلية بالرياض. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز: «الجمعية تسعى للعمل وفقا لما تضمنته الرؤية الطموحة للمملكة 2030، التي دعت إلى دعم الشباب والفتيات وتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، واستطاعت خلال الفترة القليلة الماضية أن تحقق عددا من المنجزات على مستوى التدريب والتأهيل والتوظيف، فضلا عن الشراكات والاتفاقات، ففي مجال التدريب المهني المنتهي بالتوظيف عقدت الجمعية أكثر من 52 شراكة مع جهات التوظيف في مختلف القطاعات، أسفرت عن توظيف أكثر من 2268 شابا وفتاة، وأقامت مئات الدورات التدريبية لتأهيل المستفيدين إلى سوق العمل». ونوه الأمير فيصل بن عبدالرحمن بالإنجازات التي حققتها الجمعية خلال السنوات الماضية على مستوى التدريب والتأهيل والتوظيف والشراكات المتعددة، التي تبرهن الهمة العالية التي يتميز بها الشباب السعودي وقدرته على صناعة مستقبل واعد يليق بتطلعات قيادتنا الرشيدة.

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