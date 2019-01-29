جامعة المؤسس تبحث مع مختصين مستقبل صناعة الفعاليات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ناقش خبراء ومختصون في المجال السياحي في ندوة «صناعة الفعاليات والاستثمار بها»، التي نظمتها جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في كلية السياحة أمس (الاثنين) في مقرها، الفرص الوظيفية ومستقبل صناعة الفعاليات والعائد الاقتصادي في ظل رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على القطاع السياحي كأحد المقومات لنجاحها وتنفيذ برامجها، وذلك عقب صدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أخيراً. وجرى خلال الندوة التي حضرها طلاب وطالبات كلية السياحة، التي تضم ثلاثة أقسام في مرحلة البكالوريوس هي: إدارة الضيافة، والسفر والسياحة، وإدارة الفعاليات، عرض فيلم وثائقي يحكي مسيرة الكلية خلال السنوات الماضية، والشراكات الإستراتيجية مع جامعات، ومعاهد تعليمية دولية مرموقة.من جهة ثانية، أطلق مركز تطوير التعليم الجامعي للتدريب في جامعة الملك عبدالعزيز أمس، برنامج «الإعداد للدكتوراه» في دورته السادسة، بإشراف الدكتور أيمن ناجي باجنيد، ضمن خطط مشاريع التطوير، والارتقاء بمستوى الملتحقين بالبرنامج معرفيا ومهاريا في مجال البحث العلمي، ورفع مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين الخاصة باجتياز مرحلة الدكتوراه والأخلاقيات البحثية.

ناقش خبراء ومختصون في المجال السياحي في ندوة «صناعة الفعاليات والاستثمار بها»، التي نظمتها جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في كلية السياحة أمس (الاثنين) في مقرها، الفرص الوظيفية ومستقبل صناعة الفعاليات والعائد الاقتصادي في ظل رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على القطاع السياحي كأحد المقومات لنجاحها وتنفيذ برامجها، وذلك عقب صدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أخيراً. وجرى خلال الندوة التي حضرها طلاب وطالبات كلية السياحة، التي تضم ثلاثة أقسام في مرحلة البكالوريوس هي: إدارة الضيافة، والسفر والسياحة، وإدارة الفعاليات، عرض فيلم وثائقي يحكي مسيرة الكلية خلال السنوات الماضية، والشراكات الإستراتيجية مع جامعات، ومعاهد تعليمية دولية مرموقة.من جهة ثانية، أطلق مركز تطوير التعليم الجامعي للتدريب في جامعة الملك عبدالعزيز أمس، برنامج «الإعداد للدكتوراه» في دورته السادسة، بإشراف الدكتور أيمن ناجي باجنيد، ضمن خطط مشاريع التطوير، والارتقاء بمستوى الملتحقين بالبرنامج معرفيا ومهاريا في مجال البحث العلمي، ورفع مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين الخاصة باجتياز مرحلة الدكتوراه والأخلاقيات البحثية.

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