شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة وسفير الإمارات يناقشان الموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان، مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، واطلع على أعمال المؤسسة وخططها خلال موسمي الحج والعمرة.

والتقى الأمير بدر بن سلطان، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس خالد العتيبي، واستمع إلى شرحٍ عن مشاريع الوزارة المعتمدة في ميزانية العام الحالي الهادفة لتطوير منظومة النقل بمحافظات المنطقة. فيما استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة، واستمع إلى نبذة عن مشاريع التعليم التقني والمهني بالمنطقة البالغ عددها 32 مشروعاً في مختلف محافظات المنطقة بتكلفة تُقدر بملياري ريال، مطلعاً على الخطط المستقبلية للتعليم التقني بالمنطقة.