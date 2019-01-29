شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل أمراء وعلماء ومواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس (الإثنين)، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والوزراء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه. وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمراء: سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسعود بن سعد بن عبدالعزيز، وخالد بن سعد بن عبدالعزيز، وفيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، ومتعب بن ثنيان بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وسعود بن عبدالله بن ثنيان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين محمد بن نواف بن عبدالعزيز، وتركي بن فهد بن جلوي، ونواف بن محمد بن عبدالله، والدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وخالد بن عبدالعزيز بن مشاري، ومحافظ الدرعية أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والمستشار في الديوان الملكي بندر بن سعود بن محمد، وعبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، وخالد بن ثنيان بن محمد، والدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، ومنصور بن ثنيان بن محمد، وفهد بن سعد بن عبدالله، ومحمد بن متعب بن ثنيان، وفيصل بن بندر بن ثنيان، ومشعل بن متعب بن ثنيان، وسعود بن ناصر بن فرحان، وطلال بن بندر بن ثنيان، وبندر بن خالد بن بدر، وسعود بن فيصل بن مساعد، وسعود بن خالد بن مشاري، وسعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وبندر بن فهد بن بندر، ونواف بن سعد بن سعود، وفيصل بن تركي بن سعد، وفهد بن بندر بن ثنيان، وعبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.