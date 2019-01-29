شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتسلم كتاباً عن «عميد الوزراء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، من الكاتب حمد القاضي مؤلفه الجديد الذي خصصه لمسيرة الدكتور عبدالعزيز الخويطر، بعنوان «وسم على أديم النزاهة والوطن».

وأوضح القاضي لـ«الخليج 365» أنه تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وتسليمه الكتاب خلال اللقاء الذي ضم أمس جمعا من المواطنين، وقال: «إن الملك سلمان شكره على الكتاب الذي تناول قصة أحد رموز البلاد، وأحد المسؤولين ممن خدموا الدين والوطن والمواطن».

ويعد الخويطر (رحمه الله) رجل دولة وسياسياً محنكاً، وهو أول سعودي يحصل على شهادة الدكتوراه من بريطانيا عام 1938، وعاصر 5 من الملوك، بدءا بالملك سعود، ثم الملك فيصل، ثم الملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله (رحمهم الله). وتقلد الدكتور الخويطر طيلة حياته العملية الكثير من المناصب في خدمة الوطن، ويوصف بأنه عميد الوزراء السعوديين، إذ تولى وزارات عدة، أبرزها الشؤون الاجتماعية «قديما»، والمالية، والعمل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والزراعة، حتى آخر مناصبه قبل وفاته التي شغل فيها منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وتوفي الخويطر قبل نحو 5 سنوات، وتحديدا في 25 مايو 2014.