شكرا لقرائتكم خبر عن الناصر: «التطوير الصناعي» حدث تاريخي في مسار التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر أن إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حدث تاريخي في مسار التنمية الوطنية، ويدعو للتفاؤل، وبذلك سيدشن عصرا جديدا للازدهار الصناعي والاقتصادي في المملكة، فهو يستثمر موقع المملكة الإستراتيجي الفريد كحلقة وصل بين 3 قارات كبرى، ويستثمر القوة العالمية للمملكة في إمدادات الطاقة لتوليد المزيد من الفرص الاستثمارية، والشراكات الوطنية والعالمية، بما في ذلك إنشاء صناعات عملاقة ومتطورة، لم تشهدها المملكة من قبل، وذات مردود واعد.

وقال في تصريح صحفي: «يشكل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مظلة شاملة تتكامل فيها جهود العديد من القطاعات الإستراتيجية وغيرها من الجهات المساندة لإنشاء منظومة مستقبلية متقدمة تتيح للمملكة أن تكون بحلول 2030 دولة ذات ريادة عالمية في البُنى التحتية والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تعزيز مكانتها المرموقة في مجال الطاقة، وستحقق نقلة نوعية في الصادرات الصناعية، كما سيحفز توليد فرص وظيفية هائلة، وفرص وفيرة لنمو القطاع الخاص، وأخرى للابتكار في مجال التقنية والأعمال».

وأضاف الناصر: «رغم ضخامة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية إلا أنه أيضا يركز على الجوانب النوعية، مثل ارتباطه بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتركيزه على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والتنافسية والتكامل الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تطوير البيئة الجاذبة للعمل، والاستثمار، والمواهب، عبر تمكين الجوانب التمويلية».

وأكد أن أرامكو السعودية ستكون من خلال تميّزها في قطاع الطاقة والكيميائيات والتصنيع والموارد البشرية، دعامة رئيسية للبرنامج، كما أنها ستستفيد من تطوّر البنى التحتية والخدمات اللوجيستية، وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة بما يعزز نجاحها التجاري، ومكاسبها الاقتصادية، وقوتها الصناعية على المدى البعيد.