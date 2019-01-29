القاهرة: تأجيل الحكم في محاولة اغتيال السيسي ومحمد بن نايف بمكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) أعلنت المحكمة العسكرية في مصر أمس، بحسب موقع «روسيا اليوم»، تأجيل النطق بالحكم على 292 متهماً في قضية التخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز. وقررت إعلان أحكامها في جلسة تعقد في 4 فبراير القادم. وتشير التحقيقات إلى أن خليتين خططتا لاغتيال السيسي أثناء أدائه العمرة في مكة المكرمة. وبين أفرادهما مجموعة من العاملين بفندق برج الساعة بمكة المكرمة الذين اعتقدوا أن السيسي سيقيم هناك. واعترف قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بأنهم رصدوا مهبط طائرات الأمراء ببرج الساعة، واشتروا مواد شديدة الانفجار، وقاموا بتخزينها في الطابق الـ34 بالفندق نفسه. كما اعترف متهم آخر بأنه أرغم زوجته على ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها لتشتيت انتباه قوات الأمن

أعلنت المحكمة العسكرية في مصر أمس، بحسب موقع «روسيا اليوم»، تأجيل النطق بالحكم على 292 متهماً في قضية التخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز. وقررت إعلان أحكامها في جلسة تعقد في 4 فبراير القادم. وتشير التحقيقات إلى أن خليتين خططتا لاغتيال السيسي أثناء أدائه العمرة في مكة المكرمة. وبين أفرادهما مجموعة من العاملين بفندق برج الساعة بمكة المكرمة الذين اعتقدوا أن السيسي سيقيم هناك. واعترف قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بأنهم رصدوا مهبط طائرات الأمراء ببرج الساعة، واشتروا مواد شديدة الانفجار، وقاموا بتخزينها في الطابق الـ34 بالفندق نفسه. كما اعترف متهم آخر بأنه أرغم زوجته على ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها لتشتيت انتباه قوات الأمن السعودية أثناء قيام أعضاء الخلية باغتيال الرئيس المصري.

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