شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يسائل 5 قيادات: ما سبب صرف «علاوة الـ 6 أيام»؟! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعيد الزهراني (الطائف) ، عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

طلب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ من 6 قيادات بالوزارة بصفة عاجلة تقريرا كاملا عن الأسباب التي أدت لعدم صرف العلاوة السنوية كاملة لمنسوبي التعليم، واقتصار صرفها على 6 أيام فقط، الأمر الذي شكل أكثر من علامة استفهام، خاصة أن منسوبي عدد من الجهات الحكومية صرفوا العلاوة كاملة.

وأكدت مصادر لـ«الخليج 365» أن وزير التعليم طلب وبشكل عاجل جدا من كل من: نائبه، والمشرف على الإدارة القانونية، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال، والمتحدث باسم الوزارة، تفصيل وأسباب ما حدث أمس الأول (الأحد) بشأن صرف العلاوة السنوية.

ووجه آل الشيخ للقيادات الـ5 تعميما عاجلا قال فيه: «لوحظ التأخر في صرف الرواتب لهذا الشهر يناير 2019 لموظفي الوزارة، وعدم إنفاذ الأمر السامي الكريم القاضي بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة اعتبارا من 1/1/‏ 2019 الموافق 25/‏4/‏1440، وعدم إحاطته بالموضوع بوقت كافٍ من الوكالات المعنية والإدارة العامة للإعلام والاتصال».