شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي في إيرلندا لـ«الخليج 365»: المبتعثون.. عنوان ريادة المملكة وثقافتها الأصيلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أكد السفير السعودي في إيرلندا نايل الجبير لـ«الخليج 365» الدور الذي يضطلع به المبتعث في تحقيق الريادة والتعريف بمكانة المملكة وترسيخ سمعتها العالمية وقيمها الأصيلة ونشر ثقافتها وحضارتها وتراثها العريق. كما أكد أهمية تشجيع وتحفيز الطلاب السعوديين الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية العريقة في جمهورية إيرلندا من قبل السفارة والملحقية الثقافية. وثمن السفير الجبير مبادرة الملحقية في تكريم الطلبة المبتعثين المميزين علمياً وأكاديمياً وثقافياً واجتماعياً، وتكريم جمعيات الطلبة السعوديين والنادي السعودي وبرنامج تكامل التعليمي التربوي بتدشين لوحة شرف ضمت أسماء نخبة من الطلاب.

من جانبه، عبر الملحق الثقافي السعودي في إيرلندا الدكتور عبدالله الضلعان عن تقديره لحضور السفير الجبير ومشاركته المبتعثين والمبتعثات في حفل المتفوقين وتدشين لوحة الشرف. وأوضح الضلعان لـ«الخليج 365» أن تكريم المبتعثين الذين تصدروا قوائم الشرف يعد امتدادا لاستثمار الموارد البشرية، إذ يحفزهم التكريم على بذل مزيد من الجهد والمنافسة ومضاعفة العمل من أجل التحصيل التعليمي والتفوق الأكاديمي، مشيرا أن ذلك يأتي ترجمة وتجسيدا للاهتمام الذي توليه الدولة للموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات وحثهم على مواصلة العطاء والتميز.

وأضاف الملحق الثقافي أن الملحقية تعمل من خلال برامج ومبادرات وأنشطة تواكب رؤية 2030 وتوفير بيئة داعمة لتأهيل المبتعثين وتدريبهم ليكونوا نموذجاً مشرفاً لتمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية.