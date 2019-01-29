لماذا خلع ولي العهد «بشته»؟

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) في مشهد ساده الاحترام، حرص ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير في مشهد ساده الاحترام، حرص ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على خلع «بشته» فور وصوله إلى مقر حفل تطوير الصناعات الوطنية⁩ والخدمات اللوجستية في الرياض، بعد أن شاهد أميرها فيصل بن بندر في استقباله بـ«الثوب والشماغ والعقال»، كاسراً البروتوكول المتبع في مناسبات مماثلة. وأعرب الحضور عن إعجابهم بأسلوب الأمير الشاب العفوي، الذي اتسم بكسر الحواجز البروتوكولية، مقدما بذلك درسا في الأخلاق والاحترام والتقدير.



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