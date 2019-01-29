شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: سيول منقولة تداهم طريق المطار القديم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلطان الميموني (المدينة المنورة)

داهمت سيول منقولة مساء البارحة طريق المطار القديم، تحديداً في الجزء الواقع تحت كوبري الدائري الثاني، ما أدى إلى غمر الطريق بالمياه تماماً وتعطيل العديد من المركبات.

وذكر شهود عيان لـ«الخليج 365» أن السيول داهمت الطريق دون سابق إنذار، في وقت كانت السماء صافية، وليس هناك هطولا للأمطار التي توقفت ظهر أمس. وقالوا إن السيول كانت قادمة من وادي أبو سدر، لكنها خرجت عن مسارها فيما يبدو بسبب عوائق تسببت في إنحرافها عن مسارها أو بسبب تعدي على مجراها الطبيعي أو تحويله.

يُذكر أن هذه هي المرة الوحيدة منذ سنوات بعيدة التي تجتاح فيها السيول الطريق بكمية كبيرة.