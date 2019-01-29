المدينة: تعليق الدراسة في مدارس وادي الفرع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) علق تعليم وادي الفرع في منطقة المدينة المنورة، الدراسةً غد (الثلاثاء)، نظراً للسيول المنقولة وتجمعات المياة وتضرر الطرق المؤدية إلى مدارس المضيق وأم العيال وابي ضباع (بنين وبنات) ورياض الأطفال.

علق تعليم وادي الفرع في منطقة المدينة المنورة، الدراسةً غد (الثلاثاء)، نظراً للسيول المنقولة وتجمعات المياة وتضرر الطرق المؤدية إلى مدارس المضيق وأم العيال وابي ضباع (بنين وبنات) ورياض الأطفال.

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