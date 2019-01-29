شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: مليون وحدة شاغرة.. ونحتاج إلى 362 ألف أخرى لرفع التملك لـ 60 % والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أفصح وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن وجود نحو مليون وحدة شاغرة، مستدركا في الوقت ذاته «نحتاج إلى 160 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام، و202 ألف في العام القادم لنصل إلى رفع نسبة التملك لـ60% في 2020»، مشيرا إلى أن تنظيمات وسياسات الإسكان في فترة سابقة أسهمت في وجود فجوة بين العرض والطلب، وعدم وجود خيارات سكنية متنوعة.

ونوه خلال استضافته أمس (الإثنين) عبر برنامج «في الصورة» الذي يذاع على «روتانا خليجية»، إلى وجود 6.9 مليون وحدة سكنية بالمملكة تستفيد منها 3600 أسرة سعودية، ومليوني أسرة غير سعودية.

وأشار الوزير إلى أن 107 آلاف مواطن تملكوا خارج منظومة الإسكان عام 2018، مبينا أن نسبة مساهمة الوزارة في القروض العقارية وصلت إلى 90%.

وأكد أن أهم محاور إستراتيجية وزارة الإسكان هي تقليل فترة انتظار المواطن للحصول على الدعم، وتمكين الأسر الأشد حاجة، والضمانيين، من الانتفاع ببرامج إسكانية متخصصة، لافتا إلى أن هناك مليون مواطن على قوائم انتظار برنامج سكني، فيما تم خفض عدد المنتظرين على قوائم صندوق التمويل العقاري من 480 ألفا إلى 120 ألفا فقط.

وبين الحقيل أنه في 2017 تمت إتاحة فرصة التملك لـ280 ألف أسرة سعودية، وفي 2018 أتيحت 300 ألف فرصة مختلفة، موضحا أن عدد من سكنوا بالفعل 67 ألفا، وأن هدفهم تسليم مساكن لـ90 ألف مواطن في 2019.