السعودية | القصيم تتجمل بالأمطار

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:44 صباحًا, 29 يناير 2019 م المناطق - الرياض هطلت اليوم, أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات القصيم, وعددا من المراكز التابعة لها، إضافة إلى تكوّن سحب ركامية على المنطقة بشكل عام مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة – بمشيئة الله تعالى -.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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