شكرا لقرائتكم خبر عن السفير لدى لبنان يقيم مأدبة عشاء على شرف وفد أعضاء "الشورى" والان نبدء بالتفاصيل

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم، مأدبة عشاء على شرف وفد أعضاء مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث والدكتور فهد العنزي. وتخلّل المناسبة التي أقيمت في مقر إقامة السفير في اليرزة، وحضرها أصحاب السعادة الملاحق ومدراء المكاتب الفنية بالسفارة، تبادل الأحاديث الودية والتقاط صور تذكارية.



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