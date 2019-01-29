شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع يدشن أول دار سينما في جدة والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني، اليوم، أول دار عرض سينمائي في جدة، بحضور شخصيات محلية وعالمية بارزة في مجال صناعة السينما ووسائل الإعلام.

وأعرب الزهراني خلال حفل تدشين دار العرض عن شكره لمعالي وزير الإعلام على دعمه لأعمال ومشروعات الهيئة خاصة صناعة السينما.

وأوضح أن رحلة السينما التي وصلت إلى جدة اليوم بعد انطلاقها من الرياض في شهر أبريل 2018 ليست إلا الخطوة الأولى، حيث سنشهد في الفترات المقبلة المزيد من دور العرض في مناطق المملكة كافة.

وأضاف أن مشروع السينما يعد أحد أهم المبادرات في برنامج جودة الحياة 2020 المنبثق من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن تحسين جودة الحياة من أهم أهداف الرؤية عبر توفير فرص ترفيهية جديدة للمواطن والمقيم، التي ستسهم في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد الزهراني أن قطاع السينما مقبل على نمو كبير خاصة بعد إعادة هندسة إجراءات التراخيص وتقليل الاشتراطات، ليكون رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني وأحد القطاعات التي ستعزز مكانة المملكة التنافسية.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الانتباه إلى أن إحدى الخطوات المهمة التي خطتها الهيئة لتسهيل الإجراءات هي إصدار "دليل المستثمر" الذي يقدم تفاصيل واضحة للخطوات الواجب اتباعها لإتمام إجراءات التراخيص اللازمة من قبل المستثمر المحلي والعالمي لممارسة جميع الأنشطة الإعلامية المرئية والمسموعة بما فيها المجال السينمائي، وفق عملية منهجية ومرنة تضمن الحصول على ما يحتاجه المستثمر بشكل أسهل.