- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تعرف على معدل السعرات الحرارية التي يستهلكها جسمك.. هنا الرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الصحة، أنه يتم حساب عدد السعرات الحرارية المستهلكة للشخص بناءً على عدة عوامل مثل “الوزن، والطول، والعمر، ونوع النشاط اليومي البدني”.
وأوضحت الصحة أنه حتى يعيش الإنسان بتوازن يجب أن يتعرف على معدل السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم من خلال هذا الرابط هنا
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على معدل السعرات الحرارية التي يستهلكها جسمك.. هنا الرابط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.