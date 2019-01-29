شكرا لقرائتكم تعرف على معدل السعرات الحرارية التي يستهلكها جسمك.. هنا الرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الصحة، أنه يتم حساب عدد السعرات الحرارية المستهلكة للشخص بناءً على عدة عوامل مثل “الوزن، والطول، والعمر، ونوع النشاط اليومي البدني”.

وأوضحت الصحة أنه حتى يعيش الإنسان بتوازن يجب أن يتعرف على معدل السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم من خلال هذا الرابط هنا

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