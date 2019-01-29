الان تتابع مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365- عايض ال ركبان

لقي شخصان مصرعهما، اليوم، في حادثين منفصلين أحدهما في محافظة قلوة والآخر بمحافظة غامد الزناد.

وفِي التفاصيل صرّح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي صالح الزهراني بأنه ورد بلاغ عن حادث في تمام الساعة 15:22 الموقع قلوة – الغبشة، وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح بوجود حالة وفاة بالموقع وإصابة أخرى نقلت من الموقع عن طريق وسيلة أخرى قبل وصول الفرقة الإسعافية.

وأضاف الزهراني أنه وقع حادث انقلاب آخر بمحافظة غامد الزناد وحيث ورد البلاغ في تمام الساعة 16:21 وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصولهم للموقع إتضح بوجود إصابة وتم الكشف عليها من قبل الفرقة الإسعافية إلا إنه قد فارق الحياة.