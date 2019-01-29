تركي آل الشيخ: مصر غداً للأفضل نتيجة البناء الجبار

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، رسالة للمصريين، قائلًا: "مصر غداً للافضل ... نتيجة هذه المشاريع والبناء الجبار".

وكان "آل الشيخ"، وجه كلمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال: "مصر في عهد فخامتكم أمن واستقرار وازدهار، في كل زيارة ترى شيء جديد.. وأن مصر غداً للافضل نتيجة هذه المشاريع والبناء الجبار".