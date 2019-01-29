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تركي آل الشيخ: مصر غداً للأفضل نتيجة البناء الجبار

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وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، رسالة للمصريين، قائلًا: "مصر غداً للافضل ... نتيجة هذه المشاريع والبناء الجبار".
 
وكان "آل الشيخ"، وجه كلمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال: "مصر في عهد فخامتكم أمن واستقرار وازدهار، في كل زيارة ترى شيء جديد.. وأن مصر غداً للافضل نتيجة هذه المشاريع والبناء الجبار".
 
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته، استقبلا صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وقرينته، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وأعقب ذلك عقد لقاء قمة ثنائي تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.
 
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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