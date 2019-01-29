، 4 وفيات وإصابة امرأة في حادث مروري مروِّع على طريق حائل - العلا ،

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توفِّي أربعة أشخاص في حادث مروري مروِّع، وأصيبت امرأة، وذلك على طريق حائل-العلا بعد تصادم سيارتين وجهًا لوجه مساء أمس الاثنين، وانقلابهما.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم أن ثلاث فِرق إسعافية باشرت الحادث بجانب القيادة الميدانية.
وأضاف بأن الحادث نتج منه أربع وفيات وحالة واحدة مصابة لامرأة، حالتها حرجة، وقد قُدمت لها الخدمة الطبية الإسعافية العاجلة، ونقلها إلى مستشفى الملك خالد بحائل.
4 وفيات وإصابة امرأة في حادث مروري مروِّع على طريق حائل - العلاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
توفِّي أربعة أشخاص في حادث مروري مروِّع، وأصيبت امرأة، وذلك على طريق حائل-العلا بعد تصادم سيارتين وجهًا لوجه مساء أمس الاثنين، وانقلابهما.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم أن ثلاث فِرق إسعافية باشرت الحادث بجانب القيادة الميدانية.
وأضاف بأن الحادث نتج منه أربع وفيات وحالة واحدة مصابة لامرأة، حالتها حرجة، وقد قُدمت لها الخدمة الطبية الإسعافية العاجلة، ونقلها إلى مستشفى الملك خالد بحائل.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:45 AM
بعد التصادم وجهًا لوجه وانقلاب سيارتَيْن.. والمصابة حالتها حرجة
توفِّي أربعة أشخاص في حادث مروري مروِّع، وأصيبت امرأة، وذلك على طريق حائل-العلا بعد تصادم سيارتين وجهًا لوجه مساء أمس الاثنين، وانقلابهما.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم أن ثلاث فِرق إسعافية باشرت الحادث بجانب القيادة الميدانية.
وأضاف بأن الحادث نتج منه أربع وفيات وحالة واحدة مصابة لامرأة، حالتها حرجة، وقد قُدمت لها الخدمة الطبية الإسعافية العاجلة، ونقلها إلى مستشفى الملك خالد بحائل.
، 4 وفيات وإصابة امرأة في حادث مروري مروِّع على طريق حائل - العلا ،
المصدر : الخليج 365
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