، "هونر" تكشف عن مواصفات هاتفها "هونر فيو 20" بكاميرا ذات دقة عالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت خلال الإطلاق عن خمس ميزات مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في العالم

أطلقت "هونر"‘ هاتف "هونر فيو 20" للمستهلكين في سوق المملكة العربية السعودية، حيث كشفت خلال فعالية الإطلاق عن خمس ميزات مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في العالم يتمتع بها الهاتف الجديد.

وفي التفاصيل، شملت الميزات المبتكرة: الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابكسل، والكاميرا ثلاثية الأبعاد التي تعتمد على قياسات زمن التحليق الضوئي TOF، والكاميرا الأمامية المدمجة في الشاشة بدقة 25 ميجابكسل ذات الفتحة الأصغر على مستوى القطاع بواقع 4.5 مم، ومعالج الذكاء الاصطناعي ’كيرين 980‘ القائم على تقنية التصنيع المتقدمة ’7 نانومتر‘، إلى جانب تصميم ’أورورا‘ المذهل بتقنية النانو ووحدة المعالجة العصبية ثنائية-النواة التي تدعم تكنولوجيا الهوائيات الثلاثية الافتراضية لشبكة ’واي فاي‘ القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد، قال كريس سون بايجونج، رئيس علامة ’هونر‘ في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يمثل هاتف ’هونر فيو20‘ نقلةً نوعيةً وثورةً حقيقيةً في قطاع تكنولوجيا الهواتف الذكية. وحظي الهاتف بإشادة واسعة بالنسبة لتميزه الهندسي، كما حصد عدداً كبيراً من الجوائز والتقييمات الإيجابية. ويمكن للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط أن يترقبوا هاتفاً ينطوي على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مع أداء هو الأفضل على مستوى القطاع. وربما تكون الحيوية والتطور البالغ من أهم السمات التي تميز منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال هذا الهاتف، نحن نقدم طرحاً مذهلاً لتصميم فني يجسد القيم المتأصلة في هوية علامة ’هونر‘".

ويمكن للكاميرا الخلفية أن تحول هاتف ’هونر فيو20‘ إلى منصة ألعاب قابلة للتحكم بواسطة الحركة، الأمر الذي يسمح بتشغيل ألعاب الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد بصورة غير مسبوقة. وخلال الوقت الراهن، يدعم الهاتف لعبتيFancy Skiing وFancy Darts.

وتتعاون علامة ’هونر‘ مع شركة ’إبيك جيمز‘ للارتقاء بتجربة لعبة ’فورتنايت‘ إلى مستوىً جديد كلياً، وكجزء من هذه الجهود التعاونية، سيحظى مالكو هواتف ’هونر فيو20‘ بإمكانية الوصول الحصري إلى زي ’حارس هونر‘ في لعبة ’فورتنايت‘.

وينطوي هاتف ’هونر فيو20‘ على مجموعة من المزايا ومنها: معالج الذكاء الاصطناعي ’كيرين 980‘ ونظام التبريد السائل والقادر على تبديد الحرارة بشكل فعال لتحسين الأداء، والبطارية ذات سعة 4000 ميلي أمبير التي توفر تجربة ألعاب طويلة دون أي انقطاع؛ ووحدة التخزين الداخلية الضخمة.

يأتي هاتف ’هونر فيو20‘ مزوداً بقدرات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة، مما يتيح له توفير تجارب مخصصة وسهلة الاستخدام. وتعتبر الكاميرا ثلاثية الأبعاد وقدرات الذكاء الاصطناعي للهاتف قادرةً على تمييز أكثر من 100 صنف من الأطعمة وتوفير معلومات السعرات الحرارية لمساعدة المستخدمين على اتباع أنماط حياة صحية. ويمكن لخاصية التعرف على الأجسام باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI object identify) التعرف على أكثر من 300 معلم شهير و100 ألف لوحة حول العالم.

ومن المقرر أن يكون هاتف ’هونر فيو 20‘ متاحاً للشراء في المملكة العربية السعودية ابتداءً من سعر 2299 ريالاً سعودياً ضمن باقة مختارة من متاجر التجزئة، بما في ذلك جرير وإكسترا وغيرها من متاجر الهواتف الذكية اعتباراً من 29 يناير 2019.

ويتوفر الهاتف الذكي الجديد بأربعة ألوان مختلفة: ’ سافاير بلو‘ الأزرق الياقوتي وتصميم موسكينو (’فانتوم بلو‘ تدرج طيف الأزرق و’ فانتوم ريد‘ تدرج طيف الأحمر).

وتطلق هونر أيضاً هاتف هونر 8 إكس ماكس في المملكة العربية السعودية. ويعد هاتف هونر 8 إكس ماكس الإصدار الموسع من هونر لهاتف هونر 8 إكس، حيث يأتي الهاتف الجديد بشاشة عرض واسعة قياس 7.12 بوصة، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير (قياسي)، ذاكرة كبيرة سعة 128 جيجابايت، وبسعر 1099 ريالاً فقط. سيتوفر هونر 8 إكس ماكس في 31 يناير.