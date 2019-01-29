، نائب أمير منطقة الرياض في ضيافة جامعة المجمعة خلال جولة تفقدية للمحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المقرن" تمنى أن تحقق الجامعة تطلعات ولاة الأمر لخدمة الطلاب والطالبات

قام الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود - نائب أمير منطقة الرياض - بزيارة إلى جامعة المجمعة، رافقه فيها محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود، وذلك خلال جولة تفقدية يقوم بها للمحافظة.

وكان في استقبال نائب أمير الرياض، مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن, ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة, ومديرو العموم, وذلك في مسرح المدينة الجامعية بالمجمعة.

وفي بداية الزيارة اطلع نائب أمير الرياض على مجسمات للموقع العام للمدينة الجامعية بالمجمعة, ولمباني الكليات في محافظة الزلفي والغاط ورماح ومركز حوطة سدير، حيث استمع لشرح عن المرافق والخدمات الحالية, وعلى الخطط المستقبلية، ثم اصطحب مدير الجامعة نائب أمير منطقة الرياض ومحافظ المجمعة لمقر الحفل الذي بدأ بالسلام الملكي, ثم تليت آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم مرئي عن جامعة المجمعة, وكلياتها, وأقسامها.

وألقى مدير الجامعة كلمةً رحب فيها بضيوف الجامعة، قدم فيها شكره لله سبحانه ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على رعاية التعليم في جميع مناطق المملكة، وأكد بأن زيارة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، هي جزء من الشراكة الحقيقية بين المسؤول والمواطن، مقدماً الشكر له على هذه الزيارة، متمنياً أن تحقق الجامعة تطلعات ولاة أمر البلاد لخدمة الطلاب والطالبات في ربوع المملكة.

وأضاف بأن الجامعة حققت قفزات نوعية متسارعة ومنجزات متعددة في وقت زمني قصير, وذلك بفضل الله سبحانه ثم بالدعم الكبير الذي تلقاه الجامعة وقطاع التعليم بشكل عام من قيادة هذه البلاد المباركة أيدها الله، وكذلك بالتلاحم الكبير بين أجهزة الدولة، مشيداً بجهود محافظ المجمعة على هذه الشراكة الحقيقة والدعم والتنسيق المتكامل، ومن بقية المحافظات التي تشرف عليها الجامعة.

ثم اطلع الحضور على فيلم مرئي عن الاعتماد المؤسسي الأكاديمي, والذي حصلت عليه الجامعة, وما الخليج 365 ذلك من جهود وعمل دؤوب من مختلف الجهات في الجامعة حتى تحقق هذا الإنجاز، ثم غادر نائب أمير الرياض والوفد المرافق له بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.