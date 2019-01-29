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نشر مهندس أمريكي صورة قديمة التقطت له قبل 41 عاماً في مطار سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو يرتدي الزي السعودي.
وقال المصور والمهندس الأمريكي الذي يلقب نفسه بـ "أبو جاك" أن الصورة التقطت في عام 1978م في مطار سان فرانسيسكو وكانت والدته في استقباله حيث كان قادماً من السعودية وقام أحد المسافرين السعوديين بمساعدته في طريقة وضع الغترة والعقال.
وعاش "أبو جاك" سنوات عديدة في السعودية بالمنطقة الشرقية كما أقام بعض الوقت في الكويت عام 1980م، ويؤكد أنه متأثر كثيراً بالثقافة السعودية ونقل معه إلى أمريكا العديد من الذكريات.
أمريكي ينشر صورته قبل 41 عاماً بالزي السعودي في مطار سان فرانسيسكوخالد علي الخليج 365 2019-01-29
نشر مهندس أمريكي صورة قديمة التقطت له قبل 41 عاماً في مطار سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو يرتدي الزي السعودي.
وقال المصور والمهندس الأمريكي الذي يلقب نفسه بـ "أبو جاك" أن الصورة التقطت في عام 1978م في مطار سان فرانسيسكو وكانت والدته في استقباله حيث كان قادماً من السعودية وقام أحد المسافرين السعوديين بمساعدته في طريقة وضع الغترة والعقال.
وعاش "أبو جاك" سنوات عديدة في السعودية بالمنطقة الشرقية كما أقام بعض الوقت في الكويت عام 1980م، ويؤكد أنه متأثر كثيراً بالثقافة السعودية ونقل معه إلى أمريكا العديد من الذكريات.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:12 AM
أكد أنه متأثر كثيراً بالثقافة السعودية ونقل معه إلى أمريكا العديد من الذكريات
نشر مهندس أمريكي صورة قديمة التقطت له قبل 41 عاماً في مطار سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو يرتدي الزي السعودي.
وقال المصور والمهندس الأمريكي الذي يلقب نفسه بـ "أبو جاك" أن الصورة التقطت في عام 1978م في مطار سان فرانسيسكو وكانت والدته في استقباله حيث كان قادماً من السعودية وقام أحد المسافرين السعوديين بمساعدته في طريقة وضع الغترة والعقال.
وعاش "أبو جاك" سنوات عديدة في السعودية بالمنطقة الشرقية كما أقام بعض الوقت في الكويت عام 1980م، ويؤكد أنه متأثر كثيراً بالثقافة السعودية ونقل معه إلى أمريكا العديد من الذكريات.
، أمريكي ينشر صورته قبل 41 عاماً بالزي السعودي في مطار سان فرانسيسكو ،
المصدر : الخليج 365
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